В оккупированном Луганске расклеили поздравления с Днем ВСУ Вчера, 23:09 199 Цей матеріал також доступний українською В листовках говорится о победе ВСУ Фото: Радио Свобода

В четверг, 6 декабря, в оккупированном террористами "ЛНР" Луганске расклеили желто-голубые открытки с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины.

Об этом местные жители сообщили журналистам издания Донбас.Реалии.

Открытки с надписью Мы победим и изображением силуэта военнослужащего, который целится в медведя в цветах флага РФ, появились сразу в нескольких районах города.

В Луганске боевики задержали пожилую женщину за листовки и помощь "Украинская диверсантам"

В частности, поздравления были замечены в центре оккупированного города, возле больницы №4, парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.