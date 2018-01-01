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В оккупированном Луганске расклеили поздравления с Днем ВСУ

Вчера, 23:09
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В листовках говорится о победе ВСУ

Фото: Радио Свобода

В четверг, 6 декабря, в оккупированном террористами "ЛНР" Луганске расклеили желто-голубые открытки с поздравлениями ко Дню Вооруженных сил Украины.

Об этом местные жители сообщили журналистам издания Донбас.Реалии.

Открытки с надписью Мы победим и изображением силуэта военнослужащего, который целится в медведя в цветах флага РФ, появились сразу в нескольких районах города.

В Луганске боевики задержали пожилую женщину за листовки и помощь "Украинская диверсантам"

В частности, поздравления были замечены в центре оккупированного города, возле больницы №4, парка культуры и отдыха 1 мая, центрального рынка и драматического театра.

6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.

Теги:   День Вооруженных Сил Украины ЛНР Луганск

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