В оккупированном Луганске прогремел взрыв

В четверг, 3 июля, во временно оккупированном Луганске был слышен взрыв.

Об этом сообщает Донбасс Реалии.

Отмечается, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых видно частично поврежденное здание.

Реклама

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщило об одном погибшем и раненых.

Оккупационные власти не комментировали инцидент.

1 июля в Луганске также раздавались взрывы. Российские СМИ сообщали, что город атаковали БПЛА. Тогда руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что во временно оккупированном Луганске «пылает логистика россиян».