В оккупированном Луганске прогремел взрыв
Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске (фото иллюстративное) (Фото: via Думская / Telegram)
В четверг, 3 июля, во временно оккупированном Луганске был слышен взрыв.
Об этом сообщает Донбасс Реалии.
Отмечается, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых видно частично поврежденное здание.
Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщило об одном погибшем и раненых.
Оккупационные власти не комментировали инцидент.
1 июля в Луганске также раздавались взрывы. Российские СМИ сообщали, что город атаковали БПЛА. Тогда руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что во временно оккупированном Луганске «пылает логистика россиян».