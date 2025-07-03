В оккупированном Луганске прогремел взрыв

3 июля, 13:49
Взрыв прогремел во временно оккупированном Луганске (фото иллюстративное) (Фото: via Думская / Telegram)

В четверг, 3 июля, во временно оккупированном Луганске был слышен взрыв.

Об этом сообщает Донбасс Реалии.

Отмечается, что взрыв прогремел на улице Тараса Шевченко.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео, на которых видно частично поврежденное здание.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы также сообщило об одном погибшем и раненых.

Оккупационные власти не комментировали инцидент.

1 июля в Луганске также раздавались взрывы. Российские СМИ сообщали, что город атаковали БПЛА. Тогда руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что во временно оккупированном Луганске «пылает логистика россиян».

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Луганск Временно оккупированные территории Война России против Украины

