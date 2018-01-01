В оккупированном Крыму задержали известного адвоката Эмиля Курбединова Сегодня, 11:32 89 Цей матеріал також доступний українською Эдем Семедляев

В оккупированном Крыму российские силовики задержали адвоката Эмиля Курбединова, известного защитника прав крымских татар и других граждан, несогласных с аннексией полуострова

Об этом со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева пишет Радіо Свобода.

По словам Семедляева, объявленной причиной задержания является сообщение Курбединова в социальных сетях. Семедляев считает задержание Курбединова частью давления на адвокатов и правозащитников в оккупированном Крыму и соседней России.

По информации журналиста Радио Свобода Антона Наумлюка, Курбединов задержан по подозрению в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций, или другой атрибутики или символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещена федеральными законами).

Курбединов был задержан по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД.