В оккупированном Крыму собирают ещё два батальона «добровольцев» на войну 15 сентября, 18:34 Проукраинские листовки в Крыму (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

В оккупированном Крыму собирают два батальона «добровольцев», чтобы отправить их на войну в Украину.

Об этом заявил пособник оккупантов в Крыму Сергей Аксенов.

Он также добавил, что из Крыма было набрано уже 1200 оккупантов, которые воюют против Украины.

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«Крым уже выставил более 1200 „добровольцев“ и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные», — заявил Аксенов.

Видео дня

12 сентября минобороны обнародовало видео с кадрами из Крыма и заявило, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.

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