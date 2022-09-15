В оккупированном Крыму собирают ещё два батальона «добровольцев» на войну
Проукраинские листовки в Крыму (Фото:t.me/yellowribbon_ru)
В оккупированном Крыму собирают два батальона «добровольцев», чтобы отправить их на войну в Украину.
Об этом заявил пособник оккупантов в Крыму Сергей Аксенов.
Он также добавил, что из Крыма было набрано уже 1200 оккупантов, которые воюют против Украины.
«Крым уже выставил более 1200 „добровольцев“ и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные», — заявил Аксенов.
12 сентября минобороны обнародовало видео с кадрами из Крыма и заявило, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.
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