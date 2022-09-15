В оккупированном Крыму собирают ещё два батальона «добровольцев» на войну

15 сентября, 18:34
Поделиться:
Проукраинские листовки в Крыму (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

Проукраинские листовки в Крыму (Фото:t.me/yellowribbon_ru)

В оккупированном Крыму собирают два батальона «добровольцев», чтобы отправить их на войну в Украину.

Об этом заявил пособник оккупантов в Крыму Сергей Аксенов.

Он также добавил, что из Крыма было набрано уже 1200 оккупантов, которые воюют против Украины.

Читайте также:
Как мы будем возвращать Крым

«Крым уже выставил более 1200 „добровольцев“ и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные», — заявил Аксенов.

Видео дня

12 сентября минобороны обнародовало видео с кадрами из Крыма и заявило, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Российская агрессия Сергей Аксенов Принудительная мобилизация Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X