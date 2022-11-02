В оккупированном Крыму российский Красный крест украл украинское имущество — омбудсмен 2 ноября, 21:40 Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/facebook)

Российский Красный крест украл имущество украинского Общества в оккупированном Крыму. Международная федерация на эти действия не отреагировала.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его информации, на территории временно оккупированного Крыма украинское Общество Красного креста имело в собственности 10 помещений площадью 641 квадратный метр, а также 6 автомобилей и оргтехнику для работы персонала. Все это имущество присвоил себе Российский Красный крест.

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«Могу заключить, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее самих ценностей организации. Считать ли эти действия МФЧХИЧП признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного креста?» — написал Лубинец.

Ранее Лубинец говорил, что ни один освобожденный в ходе масштабного обмена 21 сентября украинский военнопленный не видел представителей Международного комитета Красного Креста, которые присутствовали при выходе с завода Азовсталь.

13 октября Украина призвала МККК в течение ближайших трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где в результате российского теракта 29 июля погибли по меньшей мере 40 украинских пленных.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в противном случае Украина вместе с партнерами сможет найти способ сформировать собственную экспертную группу.

Красный Крест после этого заявил, что «разделяет разочарование» и просит немедленного доступа ко всем военнопленным.