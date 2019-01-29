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В оккупированном Крыму провели психиатрическое обследование Бекирова, его состояние ухудшается

Вчера, 18:21
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Крым.Реалии

Состояние Эдема Бекирова резко ухудшилось

В отношении незаконно задержанного в оккупированном Крыму украинского активиста Эдема Бекирова провели психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его вменяемости.

Об этом сообщил Крым.Реалии адвокат международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин.

По его словам, для проведения обследования Бекирова специально вывезли в психиатрическую больницу. На данный момент он находится в СИЗО.

"Процедура прохождения данной экспертизы обычно занимает 5-10 минут опроса комиссии врачей. Назначается для определения (исключения) вменяемости (невменяемости)", – сообщил его адвокат Ислям Велиляев.

Дочь Бекирова Элеонора заявила, что ее отец никогда не жаловался на психические расстройства. "Подобного рода процедуры расцениваю как моральное и психологическое давление на моего отца. Нахождения в таких условиях для отца означает смертельный приговор", - добавила она.

По ее словам, состояние здоровья Бекирова ухудшается с каждым днем. Элеонора Бекирова рассказала, что у него появились кашель, одышка и еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания в СИЗО, а после укола инсулина отекла нижняя губа.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Жена Бекирова Гульнара призвала спасти ее больного мужа.

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