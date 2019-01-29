В оккупированном Крыму провели психиатрическое обследование Бекирова, его состояние ухудшается
В отношении незаконно задержанного в
оккупированном Крыму украинского активиста Эдема Бекирова провели психолого-психиатрическую
экспертизу для проверки его вменяемости.
Об этом сообщил Крым.Реалии адвокат
международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин.
По его словам, для проведения обследования
Бекирова специально вывезли в психиатрическую больницу. На данный момент он
находится в СИЗО.
"Процедура прохождения данной экспертизы
обычно занимает 5-10 минут опроса комиссии врачей. Назначается для определения
(исключения) вменяемости (невменяемости)", – сообщил его адвокат Ислям
Велиляев.
Дочь Бекирова Элеонора заявила, что ее отец
никогда не жаловался на психические расстройства. "Подобного рода
процедуры расцениваю как моральное и психологическое давление на моего отца. Нахождения в таких условиях для отца означает смертельный приговор", -
добавила она.
По ее словам, состояние здоровья Бекирова ухудшается
с каждым днем. Элеонора Бекирова рассказала, что у него появились кашель, одышка
и еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания в СИЗО, а после
укола инсулина отекла нижняя губа.
Напомним, что российские силовики задержали
гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на
административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером
его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в
хранении тротила и боеприпасов.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд
Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат
опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить".
Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших
заболеваний.
Жена Бекирова Гульнара призвала
спасти ее больного мужа.