Не поможет. В оккупированном Крыму провели обряд «продления жизни» для мобилизованных — видео

23 декабря, 14:20
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Обряд «продления жизни» мобилизованным в Крыму (Фото:Скриншот видео Нешутки / Telegram)

Обряд «продления жизни» мобилизованным в Крыму (Фото:Скриншот видео Нешутки / Telegram)

В оккупированный Крым привезли калмыцкие юрты, чтобы провести обряд для «продления жизни мобилизованных».

Соответствующее видео опубликовали ряд Telegram-каналов.

В сюжете пропагандистов говорится, что оккупированный Россией полуостров посетили шаманы из Бурятии. Они провели свои обряды для бурят.

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Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев заявил, что такой обряд для мобилизованных — «самая основная цель».

«Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают (в войне России против Украины — ред.). И именно обряд продления жизни — это, наверное, сейчас самая основная цель», — сказал он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.

До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

https://www.youtube.com/watch?v=bb3UXlCk3X8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Мобилизация Мобилизированные Война России против Украины

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