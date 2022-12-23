Не поможет. В оккупированном Крыму провели обряд «продления жизни» для мобилизованных — видео 23 декабря, 14:20 Обряд «продления жизни» мобилизованным в Крыму (Фото:Скриншот видео Нешутки / Telegram)

В оккупированный Крым привезли калмыцкие юрты, чтобы провести обряд для «продления жизни мобилизованных».

Соответствующее видео опубликовали ряд Telegram-каналов.

В сюжете пропагандистов говорится, что оккупированный Россией полуостров посетили шаманы из Бурятии. Они провели свои обряды для бурят.

Видео дня

Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев заявил, что такой обряд для мобилизованных — «самая основная цель».

«Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают (в войне России против Украины — ред.). И именно обряд продления жизни — это, наверное, сейчас самая основная цель», — сказал он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.



До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.