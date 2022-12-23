Не поможет. В оккупированном Крыму провели обряд «продления жизни» для мобилизованных — видео
Обряд «продления жизни» мобилизованным в Крыму (Фото:Скриншот видео Нешутки / Telegram)
В оккупированный Крым привезли калмыцкие юрты, чтобы провести обряд для «продления жизни мобилизованных».
Соответствующее видео опубликовали ряд Telegram-каналов.
В сюжете пропагандистов говорится, что оккупированный Россией полуостров посетили шаманы из Бурятии. Они провели свои обряды для бурят.
Так называемый член инициативной группы Бакур Зургадаев заявил, что такой обряд для мобилизованных — «самая основная цель».
«Они же сейчас находятся в такой ситуации, в боевых действиях участие принимают (в войне России против Украины — ред.). И именно обряд продления жизни — это, наверное, сейчас самая основная цель», — сказал он.
Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.
До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.