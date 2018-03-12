Правозащитники рассказали, как крымских татар вынуждают проголосовать на выборах президента РФ

Оккупационные власти Крыма под угрозой увольнения заставляют крымских татар принять участие в голосовании на нелегитимных выборах президента Российской Федерации, которые состоятся в воскресенье, 18 марта, сообщили в Крымской правозащитной группе.

По информации правозащитников, факты давления зафиксированы со стороны руководства крымских школ и Октябрьского пансионата для престарелых и инвалидов.

"В Октябрьском гериатрическом пансионате руководство провело собрание коллектива. На собрание пригласили только сотрудников из числа крымских татар. Директор просила всех прийти на выборы, а тех, кто не придет, того вынуждена будет уволить "по собственному желанию" (указание сверху). Директор говорит, что все должны обязательно проголосовать, потому что есть опасения диверсий со стороны крымских татар", - сообщил информатор.

Кроме того, в некоторых школах учеников заставляют участвовать в выставке рисунков о выборах и рисовать плакаты к выборам президента РФ. По информации правозащитников, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

"Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья", - фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.

Напомним, что председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что представители крымскотатарского народа не будут участвовать в так называемых "выборах президента России" на территории оккупированного РФ полуострова.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 - день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

По неподтвержденным данным, президент России Владимир Путин собирается проголосовать на выборах в оккупированном Крыму.