В оккупированном Крыму пенсионерку отказались лечить из-за бойкота выборов

Репрессии в Крыму продолжаются и после выборов

В понедельник, 19 марта, в Советской районной больнице пгт Советское преждевременно выписали пожилую женщину из-за отказа голосовать на незаконных выборах президента РФ в оккупированном Крыму.

Об это сообщает крымское издание 15 минут со ссылкой на заявление пострадавшей Февзие.

По словам Февзие, ее госпитализировали 16 марта с жалобами на сильные боли в почках. В день выборов заведующий хирургическим отделением ее спросил, будет она ехать на голосование. На что женщина ответила отказом.

"Я ему сказала: «Василий Лазаревич, я вас ценю как врача и уважаю как человека, но через себя я переступить не могу. Извините, пожалуйста, я не поеду». Он мне ответил: «В таком случае, и я через себя переступать не буду", - рассказала женщина.

После этого утром 19 марта у нее взяли кровь на анализ и выписали из-за того, что она не была на "выборах президента".

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Напомним, что 18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента.

По данным ЦИК Курултая крымскотатарского народа, явка крымских татар на выборах президента России в Крыму не превысила 10%.