В оккупированном Крыму освободили капитана захваченного украинского судна
В пятницу, 14 июня, подконтрольный Кремлю суд Севастополя освободил капитана задержанного украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.
Об этом сообщает РИА Новости.
Суд признал его виновным в незаконной добыче биоресурсов. Согласно приговору, его оштрафовали на 550 тысяч рублей и освободили от отбывания назначенного наказания, учитывая срок содержания под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года.
Капитан судна ЯМК-0041 был задержан оккупационными властями Крыма за незаконный рыбный промысел.
Вкитор Новицкий находился в Симферополе под подпиской о невыезде и жил на съемной квартире.
Напомним, 4 мая 2018 года российские силовики захватили в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.