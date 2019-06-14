В оккупированном Крыму освободили капитана захваченного украинского судна 14 июня, 17:23 Цей матеріал також доступний українською colonelcassad.livejournal.com На капитана ЯМК-0041 заведено уголовное дело colonelcassad.livejournal.com

В пятницу, 14 июня, подконтрольный Кремлю суд Севастополя освободил капитана задержанного украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал его виновным в незаконной добыче биоресурсов. Согласно приговору, его оштрафовали на 550 тысяч рублей и освободили от отбывания назначенного наказания, учитывая срок содержания под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года.

Капитан судна ЯМК-0041 был задержан оккупационными властями Крыма за незаконный рыбный промысел.

Вкитор Новицкий находился в Симферополе под подпиской о невыезде и жил на съемной квартире.

Напомним, 4 мая 2018 года российские силовики захватили в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Судно и экипаж из пяти граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.