Обостряется гуманитарный кризис. В оккупированном Крыму дефицит лекарств для гражданских — Центр нацсопротивления 22 февраля, 15:07 Севастополь (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

На временно оккупированном россиянами полуострове Крым обостряется гуманитарный кризис, в том числе растет дефицит лекарств для гражданских.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Это связано с переориентацией медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов.

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По данным центра нацсопротивления, большинство идет на лечение военных РФ.

Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь помимо лекарств медицинская система в целом переориентируется на обслуживание оккупантов. Так же, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали.

По информации крымского подполья, ранее Москва пообещала так называемому главе полуострова Сергею Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет. В настоящее время в правительстве РФ «главе» полуострова ответили согласно пропагандистским методикам: «все для победы, все для армии».

Для лечения большого количества раненых российских оккупантов в больницах Луганской области уже не хватает ни местных врачей, ни приехавших из РФ.

В оккупированном Крыму сжигают трупы российских военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины.