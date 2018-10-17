В оккупированном Крыму объявили трехдневный траур в связи со взрывом в колледже

В Керчи произошел теракт с 13 погибшими

Оккупационные власти Крыма объявили трехдневный траур в связи с гибелью людей во время взрыва в политехническом колледже Керчи.

Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня [18 октября] будет объявлен трехдневный траур", - написал он в Facebook.

Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Согласно последним данным, при взрыве погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения, большая часть из них - подростки.

Российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".