В оккупированном Крыму объявили трехдневный траур в связи со взрывом в колледже

Оккупационные власти Крыма объявили трехдневный траур в связи с гибелью людей во время взрыва в политехническом колледже Керчи.
Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.
"В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня [18 октября] будет объявлен трехдневный траур", - написал он в Facebook.
Напомним, что 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
Согласно последним данным, при взрыве погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения, большая часть из них - подростки.
Российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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