В оккупированном Крыму нескольких украинцев бросили в карцер - Денисова

В оккупированном РФ Крыму нескольких незаконно заключенных граждан Украины посадили в карцер, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Тревожные новости поступили из Крыма. Мне стало известно о содержании в так называемой яме нескольких граждан Украины", - сообщила омбудсмен на своей странице в Facebook.

По ее словам, в "яме" (карцер на языке заключенных) оказались задержанный две недели назад Дилавер Гафаров и участники дела Веджие Кашка - Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязим Аметов.

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Кроме того, в Ростове-на-Дону в спецкарцер перевели двух фигурантов дела Хизб ут-Тахрир Ремзи Меметова и Энвера Мамутова.

Денисова отметила, что об указанных нарушениях прав заключенных уже оповестили главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиону Фрейзер. Украинского консула в РФ она попросила проверить информацию о содержании украинцев в карцере в Ростове.

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"Я послала запросы к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотове. Я призвала их принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан и предоставления им квалифицированной медицинской помощи", - добавила Денисова.

Напомним, что Европарламент принял резолюцию, в которой обвиняет Россию в нарушении прав человека в оккупированном Крыму.