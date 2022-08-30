Оккупанты жалуются на хакерские атаки. На одной из радиостанций в Крыму начал звучать гимн Украины — видео 30 августа, 15:52 Оккупированный Крым (Фото:Inactive account — ID 12019/pixabay.com)

Во вторник, 30 августа на одной из радиостанций в оккупированном Крыму начал звучать гимн Украины.

Так называемый «заместитель главы Крыма» Олег Крючков заявил, что на станцию совершили «хакерскую атаку».

«Сегодня на одном из технологических отрезков за пределами радиостанции взломано интернет вещание Радио Крым», — написал оккупант в Telegram.

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Оккупант заявил, что «вторую неделю продолжаются атаки на интернет площадки крымских телеканалов и радиостанций».

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По данным украинской разведки, на фоне этого оккупационные власти Крыма приказали засекретить факты взрывов на военных объектах.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Одним из самых значимых стал удар по военному аэродрому Бельбек под Севастополем.

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