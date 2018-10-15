В оккупированном Крыму к агитации российской армии привлекают детей - фото

В оккупированном Крыму к пропаганде незаконного призыва в российскую армию привлекают даже детей: школьники становятся членами "военно-патриотических клубов", где им навязывают исключительно русскую идентичность.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По их данным, 13 октября в Керчи школьники приняли присягу военно-патриотического клуба Юный друг пограничника. Членами клуба стали дети из оккупированного города Керчь, Щелкино и Ленинского района.

14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты так называемого казачьего военно-патриотического клуба Грифон.

Также 19 октября в оккупированном Симферополе на "Аллее казацкой славы" на территории общеобразовательного учреждения Школа-гимназия №10 запланировано открытие памятника казакам, воевавшим против Украины на Донбассе и в Крыму.

По словам правозащитников, такие действия оккупационной российской власти и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Таким образом российские власти пропагандируют службу в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

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