В оккупированном Крыму для Балуха запросили четыре года колонии

В оккупированном Крыму российский прокурор запросил для украинского активиста Владимира Балуха четыре года колонии общего режима в деле о дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.

Как передает Крым.Реалии, всего с учетом наказания по первому уголовному делу сторона обвинения просит приговорить Балуха к шести годам лишения свободы и штрафу на сумму 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).

Подконтрольные Кремлю власти обвиняют Балуха в избиении начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

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"Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко ушиб мягких тканей позвоночной области", – сказал прокурор.

Напомним, что украинец Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта. После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.

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По первому делу российские власти обвинили Балуха в хранении боеприпасов. Украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).