09 ноября 2018, пятница

В оккупированном Крыму из-за турбин Siemens произошла новая авария на ТЭС - МинВОТ

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Об аварии стало известно благодаря спутниковым снимкам
Фото: МинВОТ

Об аварии стало известно благодаря спутниковым снимкам

В оккупированном Крыму произошла авария на Таврической ТЭС, на которой установлены завезенные вопреки санкциям газовые турбины Siemens.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Согласно сообщению, во время спутниковой фотосъемки 3 ноября на крыше главного корпуса Таврической (Симферпольской) ТЭС обнаружен аварийный участок. Повреждение кровли, вероятно, произошло в результате термического воздействия.

"По имеющейся информации, на теплоэлектростанции проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария", - заявили в министерстве, добавив, что причиной аварии стали газовые турбины Siemens.

Фото: МинВОТ

 

Ранее в МинВОТ сообщали, что на территории недостроенной Балаклавской ТЭС произошла авария в помещении, где установлены газовые турбины Siemens.

Указанные газовые турбины Siemens были завезены в оккупированный Крым в июле 2017 года в обход международных санкций.

Компания Siemens сообщила, что турбины строились для российской Тамани, но попали в оккупированный Крым. После этого ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин.

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