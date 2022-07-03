В оккупированном Херсоне военные РФ захватили общежития ХГУ, студентов выселили

3 июля, 18:04
Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В оккупированном Херсоне российские военные РФ захватили общежития Херсонского государственного университета, в то время как студентов выселили, планируют заселять россиян.

Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в Facebook .

"Оккупанты захватили общежития Херсонского государственного университета. Студентов и аспирантов, которые там проживали, выгнали на улицу", - подчеркнул он.

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По словам Сергея Данилова, оккупанты готовятся заселять в общежития российских военных или гражданских специалистов.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Херсон Война России против Украины

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