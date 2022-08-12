В оккупированном Геническе человеке затоптала насмерть толпа в очереди за пенсией — Хлань
О гибели человека в очереди за пенсией заявил коллаборант Сергей Мухин, написал Сергей Хлань (Фото:Медіаплатформа Вгору)
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что в оккупированном Геническе толпа в очереди за пенсией насмерть затоптала человека.
«Об этом сообщил, назначенный россиянами коллаборант Сергей Мухин. Со всего района съехались люди, чтобы получить деньги и из-за хаоса произошла вот такая трагедия. Российские порядки, как и сама Россия – отсталая страна и это лишь маленькая иллюстрация», – написал Хлань на своей странице в Facebook.
Ранее Хлань сообщал, что в Херсонской области российское командование изолирует своих военных в Геническе вместо обещанной ротации.
9 августа Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по российским составам в Геническе.
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