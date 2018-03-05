В оккупированном Донецке прогремел второй взрыв за неделю, погиб один человек

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При взрыве погиб один человек
Фото: скрин видео

При взрыве погиб один человек

В понедельник, 5 марта, в оккупированном Донецке взорвался легковой автомобиль Daewoo Matiz, в результате погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на информационные ресурсы боевиков.

"По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел на проезжей части улицы Артема напротив спортивного комплекса Олимпийский.

Это второй взрыв в оккупированном городе за последние несколько дней. 3 марта в Ворошиловском районе взрыв повредил несколько автомобилей, также пострадал владелец одного из поврежденных авто.

Напомним, что 26 октября 2017 года в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере пять человек.

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