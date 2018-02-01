В оккупированном Донецке обстреляли здание "минобороны ДНР"

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По зданию

По зданию "министерства ДНР" стреляли из гранатомета

В оккупированном Донецке неизвестные обстреляли здание, в котором размещено так называемое "министерство обороны ДНР".

По информации сепаратистских СМИ, инцидент произошел около 19:00 в четверг, 1 февраля. Предварительно установлено, что стреляли из гранатомета. Данных о пострадавших или погибших нет.

Жители оккупированного города в соцсетях также сообщали о взрыве. По их информации, на место взрыва примчались несколько бригад скорой помощи.

Напомним, что 26 октября 2017 года в центре оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 5 человек, среди которых трое - несовершеннолетние.

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