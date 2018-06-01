01 июня 2018, пятница

В оккупированном Донецке назрел бензиновый кризис, на АЗС очереди по 40 авто

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На донецких АЗС образовались очереди
Фото: Радио Свобода

На донецких АЗС образовались очереди

В оккупированном Донецке возник очередной бензиновый кризис - из-за дефицита горючего на автозаправочных станциях увеличиваются очереди.

Как сообщает Радио Донбас.Реалии, проблемы с доступом к бензину наблюдаются уже неделю. По состоянию на 1 июня не на всех АЗС есть топливо. Там, где оно есть, образуются очереди по 30-40 автомобилей, и через несколько часов топливо исчерпывается.

По данным издания, на донецких АЗС ввели ограничения продажи топлива: 20 литров в один бак. Цена бензина А-95 выросла до 51 рубля (около 23 гривен по "местному" курсу).

Подконтрольная пророссийским боевикам топливная компания объяснила, что дефицит бензина на местных АЗС возник из-за перебоев в поставке.

Напомним, что в России цены на бензин до президентских выборов практически топтались на месте. Уже после выборов Путина они начали резко расти, вызвав недовольство в обществе.

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