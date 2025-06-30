«Ювелирная работа». В оккупированном Донецке прогремели взрывы, сообщается об атаке крылатых ракет — видео

30 июня, 22:49
В оккупированном Донецке прогремели взрывы (Фото: Telegram-канал Shot)

В оккупированном Донецке вечером понедельника, 30 июня, прогремели взрывы. Местные жители сообщают о нескольких пожарах в разных районах города. Предварительно, есть раненые, сообщил Telegram-канал Shot.

Утверждается, что атака на город могла осуществляться крылатыми ракетами Storm Shadow, а также ударными беспилотниками.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о «ювелирной работе по россиянам во временно оккупированном Донецке».

«Там очень жирно», — написал он.

«Украинская крылатая ракета попала в российскую цель в Донецке», — написал OSINT-аналитик OSINTtechnical.

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1939758361374793932
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1939759043850961070

Ранее в Крыму объявляли воздушную тревогу и временно перекрывали Крымский мост. Также о ракетной опасности заявляли в Краснодарском крае.

Над временно оккупированным Крымом фиксировали движение истребителей. Telegram-канал Чп/Севастополь писал, что девять самолетов осуществляли атаку ракетами Storm Shadow.

Там также сообщали о движении ракет в сторону Крымского моста.

Telegram-канал ЧП/Крым написал о движении четырех ракет в сторону Крыма и Севастополя.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Донецк Донецкая область Обстрел ракетная атака Оккупант

