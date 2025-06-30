В оккупированном Донецке вечером понедельника, 30 июня, прогремели взрывы. Местные жители сообщают о нескольких пожарах в разных районах города. Предварительно, есть раненые, сообщил Telegram-канал Shot .

Утверждается, что атака на город могла осуществляться крылатыми ракетами Storm Shadow, а также ударными беспилотниками.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о «ювелирной работе по россиянам во временно оккупированном Донецке».

«Там очень жирно», — написал он.

«Украинская крылатая ракета попала в российскую цель в Донецке», — написал OSINT-аналитик OSINTtechnical.

Ранее в Крыму объявляли воздушную тревогу и временно перекрывали Крымский мост. Также о ракетной опасности заявляли в Краснодарском крае.

Над временно оккупированным Крымом фиксировали движение истребителей. Telegram-канал Чп/Севастополь писал, что девять самолетов осуществляли атаку ракетами Storm Shadow.

Там также сообщали о движении ракет в сторону Крымского моста.

Telegram-канал ЧП/Крым написал о движении четырех ракет в сторону Крыма и Севастополя.