В оккупированном Донецке горят железнодорожные объекты

4 июля, 19:14
Пожар во временно оккупированном Донецке, 4 июля (Фото:Сергей Братчук / Telegram)

Пожар во временно оккупированном Донецке, 4 июля (Фото:Сергей Братчук / Telegram)

В оккупированном Донецке в понедельник, 4 июля, наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Он уточнил, что пожар не связан с обстрелом.

«Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности», — отметил он.

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Тем временем местные паблики сообщают о массированном обстреле города и публикуют фото и видео последствий. В непосредственной близости от вокзала находится крупный рынок и жилая застройка.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецк Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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