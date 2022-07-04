В оккупированном Донецке горят железнодорожные объекты
Пожар во временно оккупированном Донецке, 4 июля (Фото:Сергей Братчук / Telegram)
В оккупированном Донецке в понедельник, 4 июля, наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он уточнил, что пожар не связан с обстрелом.
«Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности», — отметил он.
Тем временем местные паблики сообщают о массированном обстреле города и публикуют фото и видео последствий. В непосредственной близости от вокзала находится крупный рынок и жилая застройка.
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