В оккупированном Докучаевске во время обстрела погибли двое гражданских - ОБСЕ

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Иллюстративное фото
Фото: Wikimedia

Иллюстративное фото

Во время обстрела 26 апреля в оккупированном террористами "ДНР" Докучаевске Донецкой области погибли двое мирных жителей.

Об этом Громадському сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"ОБСЕ подтверждает это. Наш патруль был в Докучаевске. Двое пожилых людей - это пара - погибли вследствие обстрела", - заявил он, добавив, что на этой неделе на Донбассе были и другие жертвы среди гражданских.

Напомним, что 26 апреля боевики российско-оккупационных войск обстреляли населенный пункт Зайцево Донецкой области.

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