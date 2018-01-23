В оккупированном Докучаевске в результате обстрела боевиков ранены шестеро гражданских - ОБСЕ

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Александр Хуг рассказал о жертвах среди мирного населения в результате обстрела боевиков
Фото: скрин видео

Александр Хуг рассказал о жертвах среди мирного населения в результате обстрела боевиков

В результате обстрела боевиков по жилым кварталам оккупированного города Докучаевск Донецкой области пострадали шесть гражданских лиц, сообщили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"За последние два дня в районе Оленовки и Докучаевска миссией было зафиксировано соответственно два и шесть случаев жертв среди мирного населения. Факты устанавливаются, но ясно одно: получают ранения и гибнут невинные гражданские люди", - сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Громадське.

Напомним, что 21 января боевики обстреляли автобус с гражданскими в районе КПВВ Оленовка, который расположен на временно неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.

22 января российско-оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения в сторону неподконтрольного правительству Украины города Докучаевск Донецкой области.

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