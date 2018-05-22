В оккупированном Дебальцево прогремел взрыв в автобусе, есть жертвы

При взрыве погиб один человек

Во вторник, 22 мая, в оккупированном боевиками "ДНР" Дебальцево Донецкой области произошел взрыв в рейсовом автобусе.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на источник в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, в результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.

"22 мая в 15:50 в Дебальцево взорвался рейсовый автобус №1, который двигался по улице Курчатова. Взрывчатое вещество находилось внутри автобуса", - отметил источник в СЦКК.

Местные жители в соцсетях сообщили, что по предварительным данным, в автобусе взорвалась граната. "Малолетний вез гранату в кармане, выпала, взорвалась. Один 200-й, два 300-х", - сообщается в одном из Telegram-каналов.

Напомним, что 9 марта во временно оккупированном Донецке возле кафе СССР в Кировском районе прогремел взрыв - погибли два человека, еще четверо пострадали.