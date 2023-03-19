Оккупанты скрывают последствия и ищут исполнителей. Во временно захваченном Бердянске взорвали жилье коллаборанта Гиренко 19 марта, 15:18 Коллаборант Сергей Гиренко (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали жилье коллаборанта Сергея Гиренко. До перехода на сторону врага он работал в Бердянском исполкоме в должности специалиста отдела информационно-коммуникационных ресурсов.

Об этом говорится в Telegram-канале Бердянск Сегодня.

"По имеющейся у нас информации, последствиями недавнего взрыва в микрорайоне Колония, который слышал Бердянск, стало уничтожение жилья одного из местных коллаборантов", - говорится в сообщении.

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По данным СМИ, оккупанты патрулируют микрорайон, где произошел взрыв, и пытаются скрыть его последствия.

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Отмечается, что после захвата города он одним из первых перешел на сторону оккупантов и агитировал коллег тоже поддержать россиян, а также угрожал и сдавал своих.

«Именно по его доносам происходили аресты работников мэрии с последующим склонением к работе в оккупационной администрации. Кроме того, он "именем России" и новой власти принимал участие в принуждении частных предприятий города к сотрудничеству с оккупантами», - отмечают местные СМИ.

Отмечается, что отец предателя – учитель химии, мать – учитель биологии. Они пошли на сотрудничество с противником. Отдел образования приостановил трудовые отношения с ними еще летом.

Весной прошлого года против Гиренко было возбуждено дело по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (государственная измена), наказываемая лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.