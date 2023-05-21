ВСУ разгромили штаб оккупантов в Бердянске — фото 21 мая, 13:16 ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске (Фото:СтратКом ВСУ/Telegram)

В воскресенье ночью, 21 мая, во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что ВСУ попали в штаб российских военных.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

«В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск», — говорится в сообщении.

Видео дня

В ВСУ отметили, что потери противника уточняются.

По данным местного Telegram-канала Бердянск сегодня, «в 4.00 город проснулся от серии взрывов», а в районе аэродрома наблюдали пожар и густой дым.

Отмечается, что часть города до сих пор без света.

Между тем оккупационная администрация заявляет, якобы город обстреляли ракетами Storm Shadow, и что российская ПВО якобы сбила шесть ракет, а седьмая попала «на окраине города», в столовую, а пострадавших «нет».

Фото: СтратКом ВСУ/Telegram

Фото: СтратКом ВСУ/Telegram

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 203 тысяч своих солдат — из них 730 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.