ВСУ разгромили штаб оккупантов в Бердянске — фото

21 мая, 13:16
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ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске (Фото:СтратКом ВСУ/Telegram)

ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске (Фото:СтратКом ВСУ/Telegram)

В воскресенье ночью, 21 мая, во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что ВСУ попали в штаб российских военных.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

«В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск», — говорится в сообщении.

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В ВСУ отметили, что потери противника уточняются.

По данным местного Telegram-канала Бердянск сегодня, «в 4.00 город проснулся от серии взрывов», а в районе аэродрома наблюдали пожар и густой дым.

Отмечается, что часть города до сих пор без света.

Между тем оккупационная администрация заявляет, якобы город обстреляли ракетами Storm Shadow, и что российская ПВО якобы сбила шесть ракет, а седьмая попала «на окраине города», в столовую, а пострадавших «нет».

СтратКом ВСУ/Telegram
Фото: СтратКом ВСУ/Telegram
СтратКом ВСУ/Telegram
Фото: СтратКом ВСУ/Telegram

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 203 тысяч своих солдат — из них 730 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бердянск Российские военные Война России против Украины

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