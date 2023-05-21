ВСУ разгромили штаб оккупантов в Бердянске — фото
ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске (Фото:СтратКом ВСУ/Telegram)
В воскресенье ночью, 21 мая, во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что ВСУ попали в штаб российских военных.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.
«В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск», — говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что потери противника уточняются.
По данным местного Telegram-канала Бердянск сегодня, «в 4.00 город проснулся от серии взрывов», а в районе аэродрома наблюдали пожар и густой дым.
Отмечается, что часть города до сих пор без света.
Между тем оккупационная администрация заявляет, якобы город обстреляли ракетами Storm Shadow, и что российская ПВО якобы сбила шесть ракет, а седьмая попала «на окраине города», в столовую, а пострадавших «нет».
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 203 тысяч своих солдат — из них 730 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.