Второй за день. В оккупированном Бердянске сообщают о мощном «прилете» — видео 27 мая, 15:53 Взрывы в Бердянске (Фото:Бердянск Сегодня/Telegram)

В субботу, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области второй раз за день прогремели сильные взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы

По их данным, предварительно, «прилет» был по территории завода Азовкабель. Местные публикуют кадры из города, на которых видно густой клуб дыма, который поднялся после «хлопка».

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Пока официальных данных об этом нет.

В субботу, 27 мая, Силы обороны ударили по базам отдыха в Новопетровке Бердянского района Запорожской области, где размещались оккупанты.

Ударам подверглись базы отдыха Химик и Весна, находящиеся на побережье Азовского моря. Там базировалось большое количество российских военнослужащих.



21 мая 2023 года ВСУ попали в штаб российских военных во временно оккупированном Бердянске.

25 мая в Бердянске вновь прогремели взрывы. Бердянская городская военная администрация сообщила об уничтожении российского ЗРК С-300.