Бомба в машине «коменданта». Возле здания горадминистрации в оккупированном РФ Бердянске прогремел взрыв — видео
По предварительным данным, в припаркованной рядом со зданием машине сработало взрывное устройство (Фото:babaikit/Twitter)
Во вторник, 6 сентября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв возле захваченного ВС РФ здания горадминистрации.
Об этом рассказали в соцсетях, опубликовав видео с места происшествия.
Согласно предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное в припаркованном возле здания автомобиле.
В то же время информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало.
Кроме того, как утверждают местные жители, в городе также были слышны звуки стрельбы.
В то же время, судя по обнародованным видео, речь может идти о детонации боеприпасов, находившихся в горящей машине.
В свою очередь кремлевская пропаганда сообщает, что взорванный автомобиль принадлежал так называемому «коменданту города» Артему Бардину.
Других подробностей происшествия на данное время нет.
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