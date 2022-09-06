Бомба в машине «коменданта». Возле здания горадминистрации в оккупированном РФ Бердянске прогремел взрыв — видео 6 сентября, 15:31 По предварительным данным, в припаркованной рядом со зданием машине сработало взрывное устройство (Фото:babaikit/Twitter)

Во вторник, 6 сентября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв возле захваченного ВС РФ здания горадминистрации.

Об этом рассказали в соцсетях, опубликовав видео с места происшествия.

Согласно предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное в припаркованном возле здания автомобиле.

Видео дня

В то же время информации о возможных жертвах или пострадавших пока не поступало.

Кроме того, как утверждают местные жители, в городе также были слышны звуки стрельбы.

В то же время, судя по обнародованным видео, речь может идти о детонации боеприпасов, находившихся в горящей машине.

В свою очередь кремлевская пропаганда сообщает, что взорванный автомобиль принадлежал так называемому «коменданту города» Артему Бардину.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.