В оккупированном Армянске намерены отменить чрезвычайное положение уже в воскресенье, 23 сентября

Представитель так называемой местной "власти" заявил, что показатели химических веществ в воздухе находятся в пределах нормы

В Армянске в воскресенье, 23 сентября, планируют отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за ухудшения экологической ситуации в результате выбросов химических веществ на заводе Крымский титан.

Об этом сообщил так называемый "глава администрации города" Василий Телиженко, передает Крым. Реалии.

"Если ситуация не изменится и все показатели останутся в норме, планируем завтра (23 сентября - ред.) отменить режим чрезвычайной ситуации", - цитируют Телиженко росСМИ.

Также, по его словам, в понедельник-вторник из санаториев будут возвращаться дети, и, скорее всего, в среду уже восстановится учебный процесс.

Телиженко также заявил, что ситуация в городе остается стабильной, показатели химических веществ в воздухе находятся в пределах нормы.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.

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