В оккупированном Армянске намерены отменить чрезвычайное положение уже в воскресенье, 23 сентября

В Армянске в воскресенье, 23 сентября, планируют отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за ухудшения экологической ситуации в результате выбросов химических веществ на заводе Крымский титан.
Об этом сообщил так называемый "глава администрации города" Василий Телиженко, передает Крым. Реалии.
"Если ситуация не изменится и все показатели останутся в норме, планируем завтра (23 сентября - ред.) отменить режим чрезвычайной ситуации", - цитируют Телиженко росСМИ.
Также, по его словам, в понедельник-вторник из санаториев будут возвращаться дети, и, скорее всего, в среду уже восстановится учебный процесс.
Телиженко также заявил, что ситуация в городе остается стабильной, показатели химических веществ в воздухе находятся в пределах нормы.
Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание.
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Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.
Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.
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