В оккупированном Антраците сгорел торговый центр Маяк

В оккупированном Антраците Луганской области в субботу сгорел торговый центр Маяк, сообщил в Facebook представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
По словам Лисянского, оккупационная власть "замалчивает информацию", а пожарные приехали с большим опозданием.
Лисянский связался с местными врачами. Они сообщили, что раненых с ожогами не поступало.
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