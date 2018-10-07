07 октября 2018, воскресенье

В оккупированном Антраците сгорел торговый центр Маяк

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Пожарные приехали с большим опозданием
Facebook / Павел Лисянский

Пожарные приехали с большим опозданием

В оккупированном Антраците Луганской области в субботу сгорел торговый центр Маяк, сообщил в Facebook представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По словам Лисянского, оккупационная власть "замалчивает информацию", а пожарные приехали с большим опозданием.

Лисянский связался с местными врачами. Они сообщили, что раненых с ожогами не поступало.

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