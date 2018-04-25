В оккупированной Макеевке подорвали отделение "полиции ДНР" - фото

Как сообщается, взрывчатка была заложена под окном так называемого участкового

Во вторник вечером, 24 апреля, в оккупированной гибридными войсками РФ Макеевке Донецкой области произошел взрыв возле здания "полиции ДНР".

Об этом со ссылкой на местных жителей передает сепаратистский ресурс ВМакеевке.

Как сообщается, заряд был установлен под одним из окон.

"Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина Этюд. Неизвестные подорвали участок "полиции", был заложен заряд под окном "участкового"! Повылетали стекла, вроде без пострадавших", - говорится в сообщении.

Такие же данные поступают и из других источников.

#Макеевка, Бажаново, ~20:30 произошёл взрыв у полицейского участка (под окном участкового): "под окном дыра, окна разбиты, осколки, обломки, дыра снаружи, в углу оконного проема слева" https://t.co/mp0e341tH1 pic.twitter.com/56w0ghFq9b — Necro Mancer (@666_mancer) 24 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке прогремел взрыв.