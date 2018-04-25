В оккупированной Макеевке подорвали отделение "полиции ДНР" - фото

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Как сообщается, взрывчатка была заложена под окном так называемого участкового
Фото: Necro Mancer/Twitter

Как сообщается, взрывчатка была заложена под окном так называемого участкового

Во вторник вечером, 24 апреля, в оккупированной гибридными войсками РФ Макеевке Донецкой области произошел взрыв возле здания  "полиции ДНР".

Об этом со ссылкой на местных жителей передает сепаратистский ресурс ВМакеевке.

Как сообщается, заряд был установлен под одним из окон.

"Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина Этюд. Неизвестные подорвали участок "полиции", был заложен заряд под окном "участкового"! Повылетали стекла, вроде без пострадавших", - говорится в сообщении.

Такие же данные поступают и из других источников.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке прогремел взрыв.

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