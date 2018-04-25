В оккупированной Макеевке подорвали отделение "полиции ДНР" - фото

Во вторник вечером, 24 апреля, в оккупированной гибридными войсками РФ Макеевке Донецкой области произошел взрыв возле здания "полиции ДНР".
Об этом со ссылкой на местных жителей передает сепаратистский ресурс ВМакеевке.
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Как сообщается, заряд был установлен под одним из окон.
"Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв возле магазина Этюд. Неизвестные подорвали участок "полиции", был заложен заряд под окном "участкового"! Повылетали стекла, вроде без пострадавших", - говорится в сообщении.
Такие же данные поступают и из других источников.
#Макеевка, Бажаново, ~20:30 произошёл взрыв у полицейского участка (под окном участкового): "под окном дыра, окна разбиты, осколки, обломки, дыра снаружи, в углу оконного проема слева" https://t.co/mp0e341tH1 pic.twitter.com/56w0ghFq9b— Necro Mancer (@666_mancer) 24 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке прогремел взрыв.
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