24 октября 2018, среда

В оккупированной Макеевке перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие - фото

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В результате ДТП пострадали семь человек
Фото с ресурсов сепаратистов

В результате ДТП пострадали семь человек

В среду, 24 октября, в центре оккупированной РФ Макеевки Донецкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Об этом сообщается на ресурсах сепаратистов.

По имеющимся данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего выехал на обочину и перевернулся.

В результате аварии были госпитализированы семь человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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