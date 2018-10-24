В оккупированной Макеевке перевернулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие - фото

В среду, 24 октября, в центре оккупированной РФ Макеевки Донецкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Об этом сообщается на ресурсах сепаратистов.
По имеющимся данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего выехал на обочину и перевернулся.
В результате аварии были госпитализированы семь человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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