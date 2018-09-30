В оккупированной Горловке при взрыве погибли трое детей

30 сентября близ города Горловка, который находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, произошел взрыв. По предварительным данным, в результате трагедии погибли трое детей школьного возраста, еще один ребенок пострадал.

Об этом сообщила Восточная правозащитная группа на своей странице в Facebook, комментируя информацию, поступившую ранее от так называемых властей незаконного вооруженного формирования "ДНР" – там сообщали, что дети подорвались на мине в посадке около одного из блокпостов. Правозащитники сейчас проверяют эту информацию – что именно было причиной взрыва и почему его жертвами стали дети.

По данным Восточной правозащитной группы, взрыв произошел около 11:40 воскресенья, 30 сентября. Источники организации сообщили, что трое погибших были школьниками: Коробов Кирилл (7 класс, возраст не уточняется), Максименко Андрей (13 лет), Бербинов Виталий (8 класс, возраст не уточняется).

Еще один ребенок получил осколочные ранения мягких тканей всего тела - это 10-летний Дмитрий Тулуп. Сейчас он находится в Горловской городской больнице №2.