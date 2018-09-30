30 сентября 2018, воскресенье

В оккупированной Горловке при взрыве погибли трое детей

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По предварительным данным, причиной взрыва стала мина (иллюстративное фото)
Фото Минобороны Украины via Flickr

По предварительным данным, причиной взрыва стала мина (иллюстративное фото)

30 сентября близ города Горловка, который находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, произошел взрыв. По предварительным данным, в результате трагедии погибли трое детей школьного возраста, еще один ребенок пострадал.

Об этом сообщила Восточная правозащитная группа на своей странице в Facebook, комментируя информацию, поступившую ранее от так называемых властей незаконного вооруженного формирования "ДНР" – там сообщали, что дети подорвались на мине в посадке около одного из блокпостов. Правозащитники сейчас проверяют эту информацию – что именно было причиной взрыва и почему его жертвами стали дети.

По данным Восточной правозащитной группы, взрыв произошел около 11:40 воскресенья, 30 сентября. Источники организации сообщили, что трое погибших были школьниками: Коробов Кирилл (7 класс, возраст не уточняется), Максименко Андрей (13 лет), Бербинов Виталий (8 класс, возраст не уточняется).

Еще один ребенок получил осколочные ранения мягких тканей всего тела - это 10-летний Дмитрий Тулуп. Сейчас он находится в Горловской городской больнице №2.

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