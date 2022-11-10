В ОК Юг рассказали, видят ли признаки отступления россиян в Херсонской области 10 ноября, 14:10 Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Оккупанты перемещают подразделения и вооружение в Херсонской области. Однако некоторые силы по-прежнему остаются на правом берегу Днепра.



Об этом заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Войска РФ перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае продолжается военная операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а делаем свою работу", - рассказала Гуменюк.



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По ее словам, линия фронта на юге продолжает меняться под движением и напором украинских сил, но "пока ее комментировать неуместно".



Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.



По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».



В Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть российские заявления об отступлении оккупационных сил из Херсона.

