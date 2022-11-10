В ОК Юг рассказали, видят ли признаки отступления россиян в Херсонской области

10 ноября, 14:10
Поделиться:
Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Оккупанты перемещают подразделения и вооружение в Херсонской области. Однако некоторые силы по-прежнему остаются на правом берегу Днепра.

Об этом заявила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем за маневрами врага. Действительно, они происходят в определенной части. Войска РФ перемещают вооружение, технику и подразделения, но при этом еще остаются силы и на правом берегу. В любом случае продолжается военная операция, условия и направления которой мы не разглашаем, а делаем свою работу", - рассказала Гуменюк.

Видео дня

По ее словам, линия фронта на юге продолжает меняться под движением и напором украинских сил, но "пока ее комментировать неуместно".

Читайте также:
Битва за Херсон не окончена, но заявление РФ об отводе войск — доказательство успеха продуманной кампании ВСУ — ISW
https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

В Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть российские заявления об отступлении оккупационных сил из Херсона.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Наталья Гуменюк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X