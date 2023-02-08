Шторм не позволяет РФ вывести в Черное море ракетоносители и проводить воздушную разведку — ОК Юг

8 февраля, 12:35
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Штормовая погода не позволяет оккупантам вывести в море ракетоносители и проводить воздушную разведку (Фото:Jarek Radimersky/flickr.com)

Штормовая погода не позволяет оккупантам вывести в море ракетоносители и проводить воздушную разведку (Фото:Jarek Radimersky/flickr.com)

Из-за шторма Россия не может вывести в Черное море свои ракетоносители. Кроме того, сильный ветер не позволяет оккупантам проводить воздушную разведку.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«У нас очень мощно штормит. Этот шторм влияет на военную обстановку. Потому что корабельная группировка врага то увеличивается, то уменьшается. Сейчас она в критически малом состоянии — сейчас один корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования и укрываются от шторма», — отметила она.

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По словам Гуменюк, в Азовском море тоже штормит, поэтому там нет кораблей.

«Также ветра не дают врагу возможности проводить воздушную разведку. Поэтому, пользуясь естественной паузой, мы отрабатываем боевые задачи. Контрбатарейное противодействие продолжается», — добавила она.

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины оккупанты готовили ДРГ, но им помешали украинские защитники.

https://www.youtube.com/watch?v=uPzugEATOhk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черное море Боевые корабли Воздушная разведка Шторм Война России против Украины

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