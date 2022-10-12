«Все находится под контролем ВСУ». В ОК Юг прокомментировали появление новых переправ оккупантов в Херсонской области 12 октября, 12:11 Все, что строят оккупанты в Херсонской области, находится под контролем ВСУ, заявили в ОК Юг (Фото:Схемы)

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк прокомментировала появление двух переправ оккупантов через реку Ингулец в районе Дарьевки Херсонской области.



В комментарии Суспільному она заявила, что все, что оккупанты строят в Херсонской области, находится под контролем ВСУ.

«Они постоянно пытаются выискивать альтернативные способы переправ, постоянно что-то надстраивают, но это находится под нашим огневым контролем», — сказала Гуменюк.

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Также она сообщила, что военные РФ во время работ используют мирное население Херсонской области.



«Мы очень тщательно подходим к этим моментам, изучаем абсолютно обстановку. И только в случае, когда там нет гражданских, мы можем наносить огневое повреждение. Мы отслеживаем ситуацию, мы понимаем, как она развивается и применяем огневой контроль так, чтобы минимизировать вред для мирных жителей», — добавила она.

Журналисты проекта Схемы накануне сообщили, что спутники зафиксировали две новые понтонные переправы россиян в Херсонской области в районе села Дарьевка.