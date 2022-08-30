Наступление ВСУ: в ОК Юг отреагировали на данные СМИ об освобождении четырех сел в Херсонской области 30 августа, 10:23 В ОК Юг отказываются комментировать какие-либо успехи ВСУ на южном направлении (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

В Оперативном командовании Юг отреагировали на информацию СМИ об освобождении от оккупантов четырех сел в Херсонской области.

Как заявила в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк, ВСУ отказываются комментировать эти данные, поскольку переживают за судьбу мирных жителей.

Видео дня

«В отличие от компании CNN, я очень переживаю судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем. Мы работаем, как только будет возможность, мы обязательно сообщим», — сказала Гуменюк.

Читайте также: В Минобороны Британии оценили перспективы украинского наступления в районе Херсона

Она посоветовала украинцам, которые проживают в населенных пунктах, которые оказались на линии огня, по возможности эвакуироваться.

Накануне телеканал CNN сообщил, что украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении. По данным источника канала, речь шла о селах Новодмитриевка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.