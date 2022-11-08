«Возможно, подразделение на ротации». В ОК Юг присоединились к троллингу РФ и призвали украинцев не трогать и не снимать комаров

8 ноября, 17:41
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В ОК Юг посмеялись над россиянами (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В ОК Юг посмеялись над россиянами (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В ОК Юг подхватили троллинг от министра обороны Алексея Резникова, который высмеял заявления постпреда РФ в ООН Василия Небензи о каких-то «боевых комарах», которых якобы собираются использовать против российских солдат.

«Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это военное подразделение на ротации», — говорится в сообщении ОК Юг в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0xaVUY4aJku7JHnjWk5AREGv8G44N2jryNtNdJyg9d4Pvxcwosxxj3b3NaLwhr2hyl

28 октября Небензя на заседании Совбеза ООН утверждал, что у США якобы имеется некий запатентованный «дрон для переноса зараженных опасным вирусом комаров». По его словам, беспилотник «транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их», а при укусе комары «инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний».

Ранее постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявлял, что дипломаты уже смеются над Василием Небензей.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Комары Война России против Украины

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