Россия нарастила количество кораблей в Черном море: в ОК Юг предупредили об угрозе

22 марта, 11:30
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ОК Юг предупреждает о высоком уровне угрозы из-за российских кораблей в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

ОК Юг предупреждает о высоком уровне угрозы из-за российских кораблей в Черном море (Фото:Минобороны РФ)

По состоянию на утро среды, 22 марта, Россия снова нарастила корабельную группировку. Сейчас в Черном море страна-агрессор удерживает 13 боевых кораблей, среди которых два надводных ракетоносителя.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Нарастив такое присутствие огневого поражения, на этом пока остановились. Что касается надводных ракетоносителей, то их снаряжение может достигать до 16 ракет. Уровень ракетной опасности остается на высоком уровне», — заявила она.

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Ранее Гуменюк объяснила, с чем связана нетипичная активность РФ в Черном и Азовском морях.

Также, по ее словам, Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке. Даже при желании вывести его из Черного моря страна-агрессор не имеет такой возможности.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черное море Ракеты Военные корабли Корабли Война России против Украины

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