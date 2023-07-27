Готовы применить Калибры. В ОК Юг предупредили о возможной повторной атаке россиян 27 июля, 06:00 Выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель в Черном море остается в готовности применить Калибры (Фото:Valentina Marchuk/Facebook)

Оккупанты могут предпринять повторную атаку на Украину, в том числе с моря. Ракетоноситель в Черном море готов применить Калибры.

Об этом сообщает Объединенное командование Юг.



Враг может повторно атаковать, несмотря на сложные погодные условия в виде грозы и шторма. Так, выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель в Черном море остается в готовности применить Калибры.

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«В то же время не исключена активность ударных БпЛА. Пока угрозы нет, но будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги», — предупредили в ОК Юг.

В среду, 26 июля, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Украины. Воздушные силы сообщали, что был осуществлен пуск с 12 самолетов Ту-95 мс из района Каспийского моря.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские ракеты были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.

Позже представители Воздушных Сил сообщили о сбитии 3 ракет Калибр и 33 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.