В ОК Юг посмеялись над заявлением минобороны РФ о «проваленном контрнаступлении» ВСУ 31 августа, 12:25 В ОК Юг поиздевались над заявлениями минобороны РФ (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

В минобороны РФ заявили, что украинское наступление в Херсонской области якобы «с треском провалилось». В ОК Юг посмеялись над маразматичными высказываниями страны-агрессора.

«У них так сильно трещало, что они восприняли свой треск за наш, наверное. Поэтому не услышали истинного положения дел. Все покажет время и наша выдержка», — сказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

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Она также поблагодарила всех, кто «не мешает ВСУ делать свою работу, не комментирует и не прогнозирует».

Ранее минобороны России заявило, что наступление ВСУ было, но оно «с треском провалилось», а украинские военные якобы понесли «огромные потери».

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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