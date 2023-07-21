Самый молодой реципиент в Украине. В Охматдете рассказали об уникальной операции по трансплантации костного мозга 21 июля, 17:53 Двухмесячный Максим стал самым молодым пациентом в Украине, которому провели трансплантацию костного мозга (Фото:НДСЛ Охматдит/ Facebook)

Национальная детская специализированная больница Охматдет сообщила об успешной операции по трансплантации костного мозга для двухмесячного ребенка.

Об этом сообщается в Facebook медицинского учреждения.

В заметке рассказывается история мальчика Максима. Когда малыш появился на свет, у него взяли образец крови для неонатального скрининга на 21 редкую болезнь. Результаты анализа оказались неутешительными — у ребенка обнаружили тяжелый комбинированный иммунодефицит, при котором лишь 5% пациентов проживают до года жизни, а 95% умирают от инфекционных болезней. Поэтому лечение следовало начинать максимально быстро.

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«Сначала ребенок лечился в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр. Далее коллеги обратились в Киев к специалистам отделения трансплантации костного мозга, потому что только в НДСБ Охматдет осуществляют все виды трансплантации костного мозга (ТКМ — ред) детям и это единственный центр, который имеет успешный опыт проведения более 150 аллогенных ТКМ и более 10 ТКМ пациентам с иммунодефицитами. За лечение мальчика взялась мультидисциплинарная команда из разных отделений нашей больницы», — говорится в сообщении.

Донором костного мозга для Максима стал его четырехлетний брат Евгений. Мальчик подошел брату и спас его жизнь. Максиму не было еще и 2 месяцев, когда ему провели трансплантацию. Это — самый маленький пациент в Украине, которому провели трансплантацию костного мозга, сообщают в больнице.

«Трансплантация костного мозга позволила скорректировать иммунную систему мальчика. Теперь он имеет шанс на полноценную и долгую жизнь. Его иммунная система больше не боится инфекций. Спасибо коллегам за сотрудничество и борьбу за здоровье детей», — рассказывает заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица.

Фото: НДСЛ Охматдит/ Facebook

На выписке, не сдерживая слез, мама мальчика Мария обратилась к врачам:

«Хочу искренне поблагодарить за вашу работу, знания, доброту, поддержку и тот труд, который вы приложили для нас. Большая благодарность вам всем от нашей семьи. Желаем вам здоровья и чтобы вы продолжали дарить своим пациентам возможность быть здоровыми».

Фото: НДСЛ Охматдит/ Facebook

«Наша больница желает здоровья маленькому пациенту и его семье!», — резюмируется в заметке.