В Офисе президента попросили украинцев ограничить потребление электроэнергии сегодня с 17:00 до 22:00 10 октября, 14:45 ЛЭП (Фото:Victor Dashkiyeff via Flickr)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии в течение пяти часов в понедельник, 10 октября. Речь идет о промежутке времени с 17:00 до 22:00.

По словам Тимошенко, это необходимо для прохождения критических нагрузок украинских электросетей, пострадавших в результате ракетных обстрелов со стороны РФ.

«Есть просьба ко всему населению. Сегодня такой трудный день для всей страны. Надо всем вместе поработать на нашу страну. С 5 вечера до 10 вечера у нас максимальная нагрузка на энергосистему каждый день. Сегодня, это важно, нужно выключить свет в этот период, не пользоваться электроприборами для того, чтобы вся страна пережила этот трудный день», — подчеркнул он в эфире телемарафона.



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Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.

Специалисты Укрэнерго используют резервные схемы питания для восстановления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.

Возможны веерные отключения.

Инфографика: НВ