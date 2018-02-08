В офисе Вестей неизвестные распылили газ

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Офис Вестей передали компании-управителю
Фото: АРМА

Офис Вестей передали компании-управителю

В четверг, 8 февраля, в офисе издания Вести в бизнес-центре Гулливер (Киев) распылили неизвестный газ, в связи с чем были вызваны спасатели и медики.

Как рассказала спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии агентству Интерфакс-Украина, спасатели не выезжали на место инцидента, так как после уточнения информации о вызове и администратор БЦ, и заявительница отказались от их помощи. Однако заявительница попросила при этом вызвать "скорую помощь".

По словам Водолаги, судя по всему, звонок поступил из редакции Вестей.

В то же время на сайте Вестей сообщается, что в редакции произошло задымление, из-за чего эвакуировали всех людей.

Напомним, что 8 февраля при помощи правоохранителей компании-управителю был передан офис издания Вести на 31, 32 и 33 этажах бизнес-центра Гулливер в Киеве.

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