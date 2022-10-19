В Офисе президента попросили украинцев ограничить использование электроэнергии с 7:00 до 23:00 в четверг 19 октября, 21:05 20 октября в Украине возможны отключения электроэнергии из-за российских атак (Фото:Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что из-за российских ударов в Украине возможны веерные отключения, и попросил украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00 20 октября.

В эфире телемарафона в среду, 19 октября, Тимошенко рассказал об итогах совещания с Минэнерго и главами ОВА. По его словам, в четверг будет сложный день, и по всей территории страны планируют вводить ограничения на использование электроэнергии, которые в первую очередь коснутся предприятий и заводов.

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«Если нам будет недостаточно энергии, будут веерные отключения по всей территории… Обращаюсь ко всем украинцам: завтра очень тяжелый день в связи с обстрелами [в последние дни] по объектам энергетики. Завтра нужно, и мы очень просим, с 7 утра до 23 вечера минимизировать использование электроэнергии в каждой области Украины», — заявил он.

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