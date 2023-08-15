«Не надо поощрять убийц». В Офисе президента ответили на заявления представителя НАТО об отказе Украины от своих территорий

15 августа, 20:38
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Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление представителя НАТО Стианса Йенсена о возможности вступления Украины в Альянс в обмен на оккупированные страной-агрессором Россией территорий.

Об этом во вторник, 15 августа, Подоляк написал в Twitter.

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», — отметил Подоляк.

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Он считает, что если российский диктатор Владимир Путин не проиграет войну, то политический режим в РФ не изменится, а военные преступники не будут наказаны. После этого война снова вернется с увеличенным аппетитом России.

Подоляк отметил, что попытки сохранить мировой порядок и установить «плохой мир» из-за выигрыша Путина не принесут миру мир, а принесут только позор и войну.

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«Это касается любых форматов нового „раздела Европы“, в частности с зонтиком НАТО. Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями», — подчеркнул советник главы ОП.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона назвал заявление НАТО «довольно странным».

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«Странный такой вброс, совершенно непонятно, для чего это сделано. Для того, чтобы пощупать наши нервы. Так не надо. Мы находимся в хорошем состоянии, начиная с 24 февраля 2022 года», — подчеркнул Данилов.

15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил возможность вступления Украины в Альянс, уступив часть своих территорий стране-агрессору России.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   СНБО НАТО Альянс Офис президента Украины Алексей Данилов Михаил Подоляк Оккупация Война России против Украины

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