Нарушение международного морского права. В Офисе президента прокомментировали остановку Россией судна в Черном море 13 августа, 20:51 Михаил Подоляк (Фото:Геннадий Минченко/Рейтер)

Россия целенаправленно обстреляла судно Сукру Окан, которое направлялось в украинский порт Измаил. Это является нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, целенаправленный обстрел и принудительный досмотр Россией международного гражданского сухогруза Сукру Окан является не только нарушением международного морского права, но и актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.

Видео дня

Советник отметил, что этот инцидент с попыткой введения «каперского права» требует:

четкой юридической фиксации,

установление всех лиц,

признание факта совершения преступления со стороны международного сообщества.

«Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ», — подчеркнул Подоляк.

Читайте также: В ВМС Украины рассказали детали работы коридора для гражданских судов в Черном море

13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.

По данным Минобороны РФ, инцидент якобы произошел около 06:40 в юго-западной части Черного моря, когда российский корабль Василий Быков открыл огонь по судну Сукру Окан (SUKRU OKAN) под флагом Палау.

Оккупанты также заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.

Россияне требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако они утверждали, что в конце концов судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт Сукру Окан.

Однако издание InformNapalm со ссылкой на моряков одного из судов, которые наблюдали за инцидентом с расстояния, сообщило, что российские оккупанты солгали о том, что открыли предупредительный огонь и осмотрели сухогрузное судно в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.