Нарушение международного морского права. В Офисе президента прокомментировали остановку Россией судна в Черном море
Михаил Подоляк (Фото:Геннадий Минченко/Рейтер)
Россия целенаправленно обстреляла судно Сукру Окан, которое направлялось в украинский порт Измаил. Это является нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
По его словам, целенаправленный обстрел и принудительный досмотр Россией международного гражданского сухогруза Сукру Окан является не только нарушением международного морского права, но и актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.
Советник отметил, что этот инцидент с попыткой введения «каперского права» требует:
- четкой юридической фиксации,
- установление всех лиц,
- признание факта совершения преступления со стороны международного сообщества.
«Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ», — подчеркнул Подоляк.
13 августа в минобороны РФ заявили, что открыли «предупредительный огонь» по сухогрузному судну в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.
По данным Минобороны РФ, инцидент якобы произошел около 06:40 в юго-западной части Черного моря, когда российский корабль Василий Быков открыл огонь по судну Сукру Окан (SUKRU OKAN) под флагом Палау.
Оккупанты также заявили, что подняли в воздух вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих.
Россияне требовали от судна остановиться для осмотра «на перевозку запрещенных грузов», но капитан сухогруза не отреагировал. Однако они утверждали, что в конце концов судно остановилось и их «смотровая группа» высадилась на борт Сукру Окан.
Однако издание InformNapalm со ссылкой на моряков одного из судов, которые наблюдали за инцидентом с расстояния, сообщило, что российские оккупанты солгали о том, что открыли предупредительный огонь и осмотрели сухогрузное судно в Черном море, которое направлялось в украинский порт Измаил.